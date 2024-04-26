Serdar Topraktepe: "Kazanmak için çıkacağız"

Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisini kazanmaya çıkacaklarını söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Serdar Topraktepe: 'Kazanmak için çıkacağız'
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26 Nisan 2024 11:15
Son güncelleme 26 Nisan 2024 11:19
Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü ile oynadıkları kupa maçını geride bırakarak cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak yapılacak derbi maçına odaklandıklarını belirtti.

"KAZANMAYA ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini söyleyen Topraktepe, "Rakibimiz çok iyi kadroya sahip. Sivasspor ile oynadıkları maçı izledik, analizimizi yaptık. Tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Rakibimizin kanatlardan üstümüze gelmesini bekliyoruz. Şampiyonluk için kazanmak zorundalar ama bizim de üçüncülük iddiamız var. Hiç iddiamız olmasa bile biz Beşiktaş'ız ve her maça kazanmak için çıkarız. Derbiye kazanmak için çıkacağız." dedi.

DERBİ KOZU MUCI

Topraktepe idmanlarda ise Ernest Muçi ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda, genç futbolcudan çok şeye beklediğini ifade ediyor. 

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