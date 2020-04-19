Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler'e Trabzonspor talip oldu.
Bordo-Mavililer'in eski oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Bonservisi İspanya'nın Huesca takımında olan 28 yaşındaki kanat, bu sezon çıktığı 22 lig karşılaşmasında 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Göztepe de başarılı oyuncunun tapusunu almak için İspanyollar ile pazarlıklara başladı. Trabzonspor'un da Serdar Gürler için Huesca'nın kapısını çalacağı ortaya çıktı.
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Bordo-Mavililer'in eski oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Bonservisi İspanya'nın Huesca takımında olan 28 yaşındaki kanat, bu sezon çıktığı 22 lig karşılaşmasında 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Göztepe de başarılı oyuncunun tapusunu almak için İspanyollar ile pazarlıklara başladı. Trabzonspor'un da Serdar Gürler için Huesca'nın kapısını çalacağı ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın