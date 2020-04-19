Serdar Gürler için Trabzonspor iddiası

Süper Lig'de Göztepe forması giyen Serdar Gürler'e Trabzonspor'un talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Serdar Gürler için Trabzonspor iddiası
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19 Nisan 2020 12:04
Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler'e Trabzonspor talip oldu.

Bordo-Mavililer'in eski oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Bonservisi İspanya'nın Huesca takımında olan 28 yaşındaki kanat, bu sezon çıktığı 22 lig karşılaşmasında 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Göztepe de başarılı oyuncunun tapusunu almak için İspanyollar ile pazarlıklara başladı. Trabzonspor'un da Serdar Gürler için Huesca'nın kapısını çalacağı ortaya çıktı.

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