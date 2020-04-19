Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler'e Trabzonspor talip oldu.Bordo-Mavililer'in eski oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Bonservisi İspanya'nın Huesca takımında olan 28 yaşındaki kanat, bu sezon çıktığı 22 lig karşılaşmasında 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.Göztepe de başarılı oyuncunun tapusunu almak için İspanyollar ile pazarlıklara başladı. Trabzonspor'un da Serdar Gürler için Huesca'nın kapısını çalacağı ortaya çıktı.