Serdar Dursun'dan gelecek mesajı!

Trabzonspor karşısında 0-0 berabere kalan Persepolis FC'de golcü oyuncu Serdar Dursun, maç sonrasında takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli golcü yaptığı açıklamada;
"Şu anda net bir şey yok. Hoca ve yönetimle görüşüyoruz. Şu an için devam ediyoruz. Yönetimin kararı artık, hayırlısı, bakacağız."
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun'un sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
Dursun, İran ekibiyle çıktığı 15 karşılaşmada 5 gollük katkı sağladı.
Milli golcü yaptığı açıklamada;
"Şu anda net bir şey yok. Hoca ve yönetimle görüşüyoruz. Şu an için devam ediyoruz. Yönetimin kararı artık, hayırlısı, bakacağız."
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun'un sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
Dursun, İran ekibiyle çıktığı 15 karşılaşmada 5 gollük katkı sağladı.