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Serdar Dursun'dan gelecek mesajı!

Persepolis forması giyen Serdar Dursun, Trabzonspor karşılaşması sonrası geleceği hakkında konuştu.

calendar 23 Temmuz 2025 19:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serdar Dursun'dan gelecek mesajı!
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Trabzonspor karşısında 0-0 berabere kalan Persepolis FC'de golcü oyuncu Serdar Dursun, maç sonrasında takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli golcü yaptığı açıklamada;

"Şu anda net bir şey yok. Hoca ve yönetimle görüşüyoruz. Şu an için devam ediyoruz. Yönetimin kararı artık, hayırlısı, bakacağız." 

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun'un sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Dursun, İran ekibiyle çıktığı 15 karşılaşmada 5 gollük katkı sağladı.
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