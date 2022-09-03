Sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet pozisyonu için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.Forvet hattına Joshua King, Joao Pedro Batshuayi'yi transfer eden Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir.Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Ligi'nden transfer olan Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Belçika basını Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya attı.Belçika basınına göre; Westerlo milli futbolcu Serdar Dursun için harekete geçti.Fenerbahçe ile yakınlığı bulunan Westerlo'nun Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya golcü futbolcu için fiyat sordu.Westerlo daha önce Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katmıştı. Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar'ı transfer eden Westerlo'nun kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunuyor.Serdar Dursun sarı lacivertli formayı 47 kez giydi. Fenerbahçe formasını 47 karşılaşmada giyen Serdar Dursun 17 gol attı.Serdar Dursun kariyerde Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Tekden Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98 ve Fenerbahçe formaları giydi. Toplam 348 karşılaşmaya çıkan futbolcu 138 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takıma 2022 yılında seçilen Serdar Dursun milli forma ile 8 maçta 7 gol attı.