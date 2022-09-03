Sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet pozisyonu için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
AYRILIK YAŞANABİLİR
Forvet hattına Joshua King, Joao Pedro Batshuayi'yi transfer eden Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir.
BELÇİKA BASININDAN FLAŞ İDDİA
Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Ligi'nden transfer olan Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Belçika basını Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya attı.
WESTERLO FİYAT SORDU
Belçika basınına göre; Westerlo milli futbolcu Serdar Dursun için harekete geçti.
Fenerbahçe ile yakınlığı bulunan Westerlo'nun Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya golcü futbolcu için fiyat sordu.
KADROSUNDA 4 TÜRK VAR
Westerlo daha önce Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katmıştı. Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar'ı transfer eden Westerlo'nun kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Serdar Dursun sarı lacivertli formayı 47 kez giydi. Fenerbahçe formasını 47 karşılaşmada giyen Serdar Dursun 17 gol attı.
KARİYERİ
Serdar Dursun kariyerde Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Tekden Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98 ve Fenerbahçe formaları giydi. Toplam 348 karşılaşmaya çıkan futbolcu 138 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takıma 2022 yılında seçilen Serdar Dursun milli forma ile 8 maçta 7 gol attı.
AYRILIK YAŞANABİLİR
Forvet hattına Joshua King, Joao Pedro Batshuayi'yi transfer eden Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir.
BELÇİKA BASININDAN FLAŞ İDDİA
Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Ligi'nden transfer olan Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Belçika basını Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya attı.
WESTERLO FİYAT SORDU
Belçika basınına göre; Westerlo milli futbolcu Serdar Dursun için harekete geçti.
Fenerbahçe ile yakınlığı bulunan Westerlo'nun Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya golcü futbolcu için fiyat sordu.
KADROSUNDA 4 TÜRK VAR
Westerlo daha önce Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katmıştı. Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar'ı transfer eden Westerlo'nun kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Serdar Dursun sarı lacivertli formayı 47 kez giydi. Fenerbahçe formasını 47 karşılaşmada giyen Serdar Dursun 17 gol attı.
KARİYERİ
Serdar Dursun kariyerde Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Tekden Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98 ve Fenerbahçe formaları giydi. Toplam 348 karşılaşmaya çıkan futbolcu 138 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takıma 2022 yılında seçilen Serdar Dursun milli forma ile 8 maçta 7 gol attı.