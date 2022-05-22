Serdar Aziz: 'İyi bir tatili hak ettik'

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Malatyaspor galibiyeti sonrası konuştu.



Sözlerine Dünya Şampiyonu olan boksörlerimizi tebrik ederek başlayan Serdar Aziz, "Öncelikle Dünya Şampiyonu olan kadın boksörlerimizi buradan tebrik ediyorum. Nazım (Sangare) kardeşime de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah acil şifalar versin. İnşallah önümüzdeki sezon en iyi, en sağlıklı şekilde aramıza katılır. Takım arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum. Sezonu güzel bir galibiyetle tamamladık. Mert kardeşimi asistinden, İrfan Can kardeşimi de golünden dolayı tebrik ederim. Sözleşmem de inşallah Fenerbahçe camiasına hayırlı, uğurlu olur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.



Tecrübeli stoper Fenerbahçe'nin sezona, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçları oynayarak başlayacak olmasını, "İnşallah seneye daha iyi bir sezon geçireceğiz, şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sene de Şampiyonlar Ligi Ön Elemelerinde en iyisini yapacağız. Gruplara kalmak istiyoruz. İyi bir tatili hak ettik. Güzel dinlenip, kafamızı rahatlatalım. Yeni sezona kafamız dinç bir şekilde, güzel bir şekilde hazırlanıp şampiyon olalım inşallah." ifadeleriyle değerlendirdi.





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