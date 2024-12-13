Serdal Adalı'dan yeni açıklama

Serdal Adalı, Beşiktaş başkan adaylığı için gereken imza sayısına ulaştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan yeni açıklama
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13 Aralık 2024 19:00
SerdalAdalı, Beşiktaş başkan adaylığı için gereken imza sayısına ulaştığını duyurdu.

İşte Adalı'nın açıklaması;

"Değerli Beşiktaşlılar;

Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık.

Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim.

Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz.

Saygı ve sevgilerimle..." 
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