Serdal Adalı'dan yeni açıklama

Serdal Adalı



Beşiktaş başkan adaylığı için gereken imza sayısına ulaştığını duyurdu.



"Değerli Beşiktaşlılar;



Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık.



İşte Adalı'nın açıklaması;

Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim.



Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz.



Saygı ve sevgilerimle..."