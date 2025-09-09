09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Serdal Adalı, Cengiz Ünder ile bir araya geldi!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den yeni transferi Cengiz Ünder, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir araya geldi.

Serdal Adalı, Cengiz Ünder ile bir araya geldi!
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile bir araya geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni transferimiz Cengiz Ünder ile buluştu.

Adalı, Kulübümüzle sözleşme imzalayan Ünder'e "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek şanlı formamızla başarılar diledi."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

28 yaşındaki sağ kanatın Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 11 numaralı formayı giyecek. 



TRANSFERİN PERDE ARKASI

Sergen Yalçın, teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra başkan Serdal Adalı ile transfer toplantısı gerçekleştirirken sol kanat, merkez orta saha, savunmaya yönelik bir takviye ve son olarak hücum hattında kullanabileceği yerli bir rotasyon oyuncusu olarak Cengiz Ünder'i istedi.

Tecrübeli teknik adam, son sezonlarında düşüşte olan ve Fenerbahçe'de de oynatılmayan oyuncuyu yeniden ayağa kaldırabileceğini bu görüşmede beyan etti.

Bunun üzerine siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile temasa geçti. 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralama görüşmesi başlatırken Cengiz'in maaşının ise ancak yarısını ödemeyi önerdi. Fenerbahçe de kadrosunda düşünmediği tecrübeli kanat için teklife olumlu yaklaştı. Siyah-beyazlılar bu süreçte başta sol kanat olmak üzere yabancı oyuncu transferine odaklanıp Cengiz'i son güne bırakmıştı. Ancak Sergen Yalçın, daha fazla beklemeden deneyimli ismin bir an önce takıma katılmasını ve antrenmanlara başlamasını talep etti. Beşiktaş yönetimi de son noktada olan işi Fenerbahçe ile görüşerek resmiyete döktü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
