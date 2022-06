Serdal Adalı: 'Atçılığın bayramı'

At yarışlarında 96. Gazi Koşusu öncesi resepsiyon yapıldı.



Cumartesi gecesi gerçekleştirilen resepsiyonda Türkiye Jokey Kulübü Başkanı (TJK) Serdal Adalı, Gazi Koşusu için "Atçılığın bayramı" yorumunda bulundu.



Adalı, "Atçılığın bayramı' diye tabir ettiğimiz bir gün. Tüm atçıların tek hayali, bu kupaya sahip olmak, bu koşuyu kazanmak. Herkese başarılar diliyorum. At sahiplerinin, ilgililerin ellerine sağlık. İnşallah hep beraber kazasız, belasız, çok güzel bir yarış seyrederiz." dedi.



Başkan Adalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yarışseverlerin kısıtlama olmadan Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alabileceklerini aktararak, "Çok büyük bir talep var. İnşallah Veliefendi Hipodromu'na sığmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katılacak.



Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış, saat 17.15'te başlayacak.











