Şenol Güneş: "Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü"

Evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü'
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06 Aralık 2024 22:37
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GEREKSİZ ŞEKİLDE GOL YEDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "İlk yarıda tempo düşüktü. Kasımpaşa'nın geçiş oyununda, hızlı çıkışlarını biliyorduk. Hücuma çıktığımızda yavaş oynadık. Basit top kaybıyla pozisyon verdik. Bunları bazen yapıyoruz. İkinci yarıda daha tempolu, hızlı oynamaya çalıştık. O zaman oyun ortaya çıktık. Orada risk de aldık. 2-1'den sonra gereksiz şekilde gol yedik." dedi.

"KAYBETTİĞİMİZ PUANLAR OLAĞANÜSTÜ"
Kaybettikleri puanların olağanüstü olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Sayımız fazla ama gol yiyoruz, yediğimiz tüm gollerde böyle. Orada sıkıntımız var. Yanlış yere basıyoruz. Rakip de bunu yaptı. Sayılmayan golde de oldu. Bize pahalıya mal oldu bu. Hep söylüyorum, güzel futbol, iyi sonuç istiyoruz. Ama rakibin dönüşünde de onu kontrol etmek gerekiyor. Sayılmayan golde de bizden kaynaklandı. Bizim oyuncularımızın bu kadar emek verdiği maçta berabere kalmaları tüm direnci kırıyor. O yüzden bu noktadayız. Savunmada kalmamıza rağmen net ve caydırıcı savunma anlayışımız olmuyor. Olmadı, gol atamadık ve basit top kayıplarıyla gol yedik. Üzüntü veren bir durum. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim ve takım için olmayacaklar durumlar" ifadelerini kullandı.
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