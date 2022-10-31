Şenol Güneş'in uğuru; Cenk Tosun

Beşiktaş'ta bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve bir asistle Ümraniyespor maçına damga vurdu. Eski teknik direktör Valerien İsmael tarafından 10 maçta sonradan oyuna giren tecrübeli forvet, Şenol Güneş'in gelmesiyle kadroya dahil oldu. Başarılı bir maç çıkaran Cenk Tosun, karşılaşmanın 5. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çevirirken, 33'te ise Wout Weghorst'a şık bir asist yaptı. 62'de bir kez daha sahne alıp kafayla takımını rahatlatan golü attı.



GÜNEŞ'İN UĞURU



Cenk ile Şenol Güneş'in 'ilk' tesadüfü de dikkat çekti. Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde 16 Ağustos 2015'te Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda oynanan ve 5-2 kazanılan ilk maçta da siyah-beyazlı takımın ilk golü Cenk Tosun'dan gelmişti. Tosun Paşa, Kara Kartal'daki ikinci Şenol Güneş döneminde de ilk golü atan isim oldu. Cenk ayrıca Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltının tamamını gole çevirdi... Trabzonspor'a da bir gol atan Cenk ligde bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.





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