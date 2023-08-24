Şenol Güneş: "Hiçbir garantisi yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Hiçbir garantisi yok'
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24 Ağustos 2023 22:30
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Şenoş Güneş yaptığı açıklamada, "Dinamo Kiev karşısında kazandık ama tur bitmedi. Bir maç daha var. İyi başlamadık ama toparladık. Goller attık, goller yedik. Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok." dedi.

Güneş ayrıca, "Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama başarılı olamadık. Hücumda etkiliydik. Dönüşlerinde rakip ataklar yaptı. Fena olmadı deplasmanda kazanmak." ifadelerini kullandı.

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