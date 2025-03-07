Semih Kılıçsoy'a Ada'dan talip!

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, İngiliz ekibinin radarına girdi.



Ola Gunner Solskjaer'in özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı Semih Kılıçsoy, Newcastle United'ın yeniden radarına girdi.



NEWCASTLE ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.



SEZON BAŞINDA TEKLİF ETMİŞLERDİ



Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah beyazlı formayla 36 maçta forma giyen Semih, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.







