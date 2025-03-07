Semih Kılıçsoy'a Ada'dan talip!

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den Newcastle United talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy'a Ada'dan talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 11:10

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, İngiliz ekibinin radarına girdi. 

Ola Gunner Solskjaer'in özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı Semih Kılıçsoy, Newcastle United'ın yeniden radarına girdi. 

NEWCASTLE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

SEZON BAŞINDA TEKLİF ETMİŞLERDİ

Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 36 maçta forma giyen Semih, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



 
 


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery