Sem Steijn: 'Kadıköy'den etkilenmeyiz'

Fenerbahçe maçının ardından konuşan Feyenoord'un kaptanı Sem Steijn, rövanşta kendilerini çok zor bir maç beklediğini söyledi.
Kendilerine güvenlerinin yerinde olduğunu, son dakikada gelen golün kendileri adına güzel olduğunu söyleyen Steijn, "Son dakika golü öz güvenimizi yükseltti." dedi.
Takımın kendisine güven verdiğini vurgulayan Steijn, şöyle konuştu:
"İlk yarıda çok iyiydik ama ikinci golü atmak zorundaydık. Tabii ki rövanş maçı öncesinde 1 gollük avantajımız var. Kadıköy'de çok fazla gürültü oluyor ama biz alışkınız. Bence bizim oyuncularımızın etkileneceğini sanmıyorum."
Kendilerine güvenlerinin yerinde olduğunu, son dakikada gelen golün kendileri adına güzel olduğunu söyleyen Steijn, "Son dakika golü öz güvenimizi yükseltti." dedi.
Takımın kendisine güven verdiğini vurgulayan Steijn, şöyle konuştu:
"İlk yarıda çok iyiydik ama ikinci golü atmak zorundaydık. Tabii ki rövanş maçı öncesinde 1 gollük avantajımız var. Kadıköy'de çok fazla gürültü oluyor ama biz alışkınız. Bence bizim oyuncularımızın etkileneceğini sanmıyorum."