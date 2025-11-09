Selçuk İnan: 'Galatasaray'ın planına hazırdık'

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan,ifadelerini kullandı.Ayrıca genç teknik adam,sözlerini sarf etti.Basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı.İnan, Kocaeli halkının bu tür büyük zaferleri fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Takımının ortaya koyduğu mücadelenin ve inancın galibiyeti getirdiğini belirtti. İnan,dedi.Başarının arkasında şehirle bütünleşmenin olduğunu vurgulayan İnan, böyle bir camiada görev yapmanın kendisi için onur olduğunu ifade etti. Taraftarlara ve futbolcularına teşekkür etti. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray galibiyetinin ardından geçmişine yapılan vurgulara değinerek,dedi.İnan, sadece galibiyet alınca söylenen sözlerin değer bulmasının doğru olmadığını ifade etti. Mağlubiyet halinde de aynı emeği ve duruşu göstereceğini belirtti. İnan,dedi.Teknik Direktör İnan, futbolculuk ve antrenörlük döneminde Galatasaray'da büyük başarılar yaşadığını hatırlatarak, bununla gurur duyduğunu ancak artık sorumluluğunun Kocaelispor camiasına ait olduğunu söyledi. İnan,ifadelerini kullandı.