Selçuk İnan: 'Galatasaray'ın planına hazırdık'

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.
"BUNA HAZIRDIK"
Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan, "Beklediğim bir şeydi iki forvetle başlaması Galatasaray'ın. Icardi'yi biraz daha forvet arkası oynattı, hazırdık buna. Tarkan hamlesi o yüzdendi. Top bizdeyken ön alan baskısını kırmak için 3'leyecektik, yerine getirdik. Özgüvenli oynadık. Çok iyi mücadele ettik. İnandık. En nihayetinde şu an ligin en formda takımını, en güçlü takımlarından birini mağlup ettik. Tebriği, alkışı oyuncularım hak ediyor. Gurur duyuyorum onlarla." ifadelerini kullandı.
"HAMLELERİMİZ TUTTU"
Ayrıca genç teknik adam, "Bundan önceki maçlarda, 'gelişmeliyiz, oyunu kontrol edebilmeliyiz' dedim. Bunu bugün yine tekrarlayabilirim. İyi oyuncularımız var, çok çalışıyorum onlarla. Belli zamanlarda oyunu rakip sahaya yıkmalıyız. Bunu bugüne kadar kısmen yapabildik. Ne kadar uzun süreye yayarsak gelişimimiz devam edecek. Bugünkü maçla ilgili ikinci yarıda oyuncuların geriye yaslanması psikolojik olsa da oyunun belli bölümünden sonra doğrunun o olduğunu düşündüm. Tedirgin edecek pozisyon vermedik. Oyunu birinci bölgede kabul etmek, hızlı geçişler yapmak daha mantıklı geldi. Hamlelerimiz tuttu. Maçı kazanmasını bildik." sözlerini sarf etti.
Basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı.
"KOCAELİ HALKI BU ZAFERİ HAK EDİYOR"
İnan, Kocaeli halkının bu tür büyük zaferleri fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Takımının ortaya koyduğu mücadelenin ve inancın galibiyeti getirdiğini belirtti. İnan, "Galatasaray'ı mağlup etmek kolay değil, oyuncularım inanarak hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.
"BU CAMİADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Başarının arkasında şehirle bütünleşmenin olduğunu vurgulayan İnan, böyle bir camiada görev yapmanın kendisi için onur olduğunu ifade etti. Taraftarlara ve futbolcularına teşekkür etti. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray galibiyetinin ardından geçmişine yapılan vurgulara değinerek, "Benim için önemli olan şu an çalıştığım şehir ve takımdır." dedi.
"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE AYNI DURUŞU SERGİLİYORUM"
İnan, sadece galibiyet alınca söylenen sözlerin değer bulmasının doğru olmadığını ifade etti. Mağlubiyet halinde de aynı emeği ve duruşu göstereceğini belirtti. İnan, "Kazansaydık da kaybetseydik de aynı inancı ve çalışmayı sürdürürdüm." dedi.
"GALATSARAY GEÇMİŞİMLE GURUR DUYUYORUM AMA ŞİMDİ KOCAELİSPORLUYUM"
Teknik Direktör İnan, futbolculuk ve antrenörlük döneminde Galatasaray'da büyük başarılar yaşadığını hatırlatarak, bununla gurur duyduğunu ancak artık sorumluluğunun Kocaelispor camiasına ait olduğunu söyledi. İnan, "Geçmişimle övünüyorum ama bugün Kocaelispor için çalışıyorum. Bu şehir ve bu takım için kazandığımda mutluyum." ifadelerini kullandı.
"BUNA HAZIRDIK"
Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan, "Beklediğim bir şeydi iki forvetle başlaması Galatasaray'ın. Icardi'yi biraz daha forvet arkası oynattı, hazırdık buna. Tarkan hamlesi o yüzdendi. Top bizdeyken ön alan baskısını kırmak için 3'leyecektik, yerine getirdik. Özgüvenli oynadık. Çok iyi mücadele ettik. İnandık. En nihayetinde şu an ligin en formda takımını, en güçlü takımlarından birini mağlup ettik. Tebriği, alkışı oyuncularım hak ediyor. Gurur duyuyorum onlarla." ifadelerini kullandı.
"HAMLELERİMİZ TUTTU"
Ayrıca genç teknik adam, "Bundan önceki maçlarda, 'gelişmeliyiz, oyunu kontrol edebilmeliyiz' dedim. Bunu bugün yine tekrarlayabilirim. İyi oyuncularımız var, çok çalışıyorum onlarla. Belli zamanlarda oyunu rakip sahaya yıkmalıyız. Bunu bugüne kadar kısmen yapabildik. Ne kadar uzun süreye yayarsak gelişimimiz devam edecek. Bugünkü maçla ilgili ikinci yarıda oyuncuların geriye yaslanması psikolojik olsa da oyunun belli bölümünden sonra doğrunun o olduğunu düşündüm. Tedirgin edecek pozisyon vermedik. Oyunu birinci bölgede kabul etmek, hızlı geçişler yapmak daha mantıklı geldi. Hamlelerimiz tuttu. Maçı kazanmasını bildik." sözlerini sarf etti.
Basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı.
"KOCAELİ HALKI BU ZAFERİ HAK EDİYOR"
İnan, Kocaeli halkının bu tür büyük zaferleri fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Takımının ortaya koyduğu mücadelenin ve inancın galibiyeti getirdiğini belirtti. İnan, "Galatasaray'ı mağlup etmek kolay değil, oyuncularım inanarak hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.
"BU CAMİADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Başarının arkasında şehirle bütünleşmenin olduğunu vurgulayan İnan, böyle bir camiada görev yapmanın kendisi için onur olduğunu ifade etti. Taraftarlara ve futbolcularına teşekkür etti. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray galibiyetinin ardından geçmişine yapılan vurgulara değinerek, "Benim için önemli olan şu an çalıştığım şehir ve takımdır." dedi.
"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE AYNI DURUŞU SERGİLİYORUM"
İnan, sadece galibiyet alınca söylenen sözlerin değer bulmasının doğru olmadığını ifade etti. Mağlubiyet halinde de aynı emeği ve duruşu göstereceğini belirtti. İnan, "Kazansaydık da kaybetseydik de aynı inancı ve çalışmayı sürdürürdüm." dedi.
"GALATSARAY GEÇMİŞİMLE GURUR DUYUYORUM AMA ŞİMDİ KOCAELİSPORLUYUM"
Teknik Direktör İnan, futbolculuk ve antrenörlük döneminde Galatasaray'da büyük başarılar yaşadığını hatırlatarak, bununla gurur duyduğunu ancak artık sorumluluğunun Kocaelispor camiasına ait olduğunu söyledi. İnan, "Geçmişimle övünüyorum ama bugün Kocaelispor için çalışıyorum. Bu şehir ve bu takım için kazandığımda mutluyum." ifadelerini kullandı.