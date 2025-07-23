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Selçuk İnan'dan Fenerbahçe açıklaması!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili, "Hayatın ne getireceği belli olmaz" ifadelerini kullandı.

calendar 23 Temmuz 2025 18:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan'dan Fenerbahçe açıklaması!
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Sky Spor'un Youtube Hesabında Fenerbahçe'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırır mısın Selçuk İnan? 

Selçuk İnan, bu soru için şu ifadeleri kullandı;

"Şöyle söyleyeyim. Çok klasik ama. Herkes söylüyor bunu. Hayatın ne getireceğini hiçbir şekilde hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Çok önemli camialar bunlar ki ben, beni biliyorsunuz, ben zaten hiçbir sevincimi de rakibimi rencide ederek yaşamadım. Ben böyle oldum hayatımda. O yüzden Fenerbahçe-Galatasaray düşmanlığını hayatımda hiç anlamadım eğer böyle bir şey varsa, hiç öyle bakmadım. Dediğim gibi aynı evde Fenerbahçeli-Galatasaraylı yaşadık biz."
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