Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasının kendileri için avantaj olduğunu, bu süreçte takıma katılan ve takımdan ayrılan oyuncuların bulunduğunu söyledi.İnan, bugün itibarıyla yeni oyuncularla takım antrenmanı yapabileceklerini belirterek,dedi.Transfer sürecinde zaman zaman gecikmeler yaşandığını ancak herkesin iyi niyetle yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan İnan, harcama limitleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamadıklarını, giden oyuncuların ardından açılan limitlerle yeni isimleri kadroya kattıklarını ifade etti.İnan, bu sürecin kolay olmadığını fakat neredeyse tamamladıklarını, belki bir iki transferle dönemi kapatabileceklerini belirterek, transfer sürecinin sona ermesiyle tamamen sahaya odaklanacaklarını dile getirdi.Önlerinde önemli bir maç olduğuna değinen İnan, şöyle devam etti:Bir basın mensubununşeklinde yanıtladı.Birkaç transfer daha yapılması halinde kadronun tamamen hazır olacağını ve transfer döneminin kapanacağını belirten İnan, ligde yeni bir takım olmalarına ve yoğun transfer süreci yaşamalarına rağmen sahada görmek istediğine yakın bir mücadele ve oyun ortaya koyduklarını ancak skor alamamanın üzücü olduğunu dile getirdi.Birçok oyuncunun takıma katılmasında kendisinin de rolü olduğunu dile getiren İnan, özellikle genç oyuncuları Türkiye'ye ikna etmenin kolay olmadığını, çoğunun Avrupa'da kalmayı tercih ettiğini anlattı.Kocaelispor'un yeni transferi Macar futbolcu Botond Balogh ise Türkiye'ye farklı bir ligden geldiğini, İtalya Serie A'da 6 yıl forma giymenin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu söyledi.Türkiye'ye gelmeden önce burada oynayan arkadaşlarından bilgi aldığını, onların da ligin tempolu olduğunu ve ortaya çıkan atmosferi herkesin mutlaka deneyimlemesi gerektiğini aktardığını anlatan Balogh, şunları kaydetti:"Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Yaklaşık 2 gün sürdü. Hocayla telefonda 30 dakika kadar görüştük, beni kısa sürede ikna etti. Kocaelispor'a gelmeden önce son maçın özetini izledim. Hem takımı hem taraftarı çok iyi gördüm. Özellikle taraftarlar harikaydı. Maalesef bu hafta dış sahada oynayacağımız için onlarla buluşamayacağız ama en kısa sürede taraftarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sezon için taraftara şunu söyleyebilirim, belki bu konuda eleştirilebilirim ama ben sahada her zaman yüzde 120'mi vereceğim."Antrenmanda milli takımlarından henüz dönmeyen Mendes, Show, Dijksteel ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz yer almadı.Kocaelispor, 14 Eylül Pazar günü Gaziantep FK ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.