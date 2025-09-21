Selçuk İnan'dan Beşiktaş ve istifa yanıtı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, her şeyi denediklerini ancak 3 puanı kazanamadıklarını söyledi.



İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, antrenörlük kariyerinde hiç böyle baskılı ve maçı kazanma arzusuyla bir 45 dakika oynamadığını belirtti.



Maçı kazanma arzusuyla mücadele edip fazlasıyla pozisyona girdiklerini aktaran İnan, "Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık. Henüz galibiyet alamamış takımın hocası olarak bana ve oyuncu grubuma destek veren bir camiaya mahcubiyetim söz konusu. Onun dışında üzüntüm yok. İyi oyuncularımız var. Bugün sonuna kadar galibiyeti hak ettiler ama futbol bu, bazen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Nasip olmuyor. Ama bu oyuncular, bu şekilde sahaya inanarak çıkarlarsa, bu sahada maç kaybetmeyeceklerine eminim. Tek üzüntüm, bu taraftarlara 3 puanı yaşatamamış olmak." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubununsorusuna yönelik İnan, zarar verdiğini hissettiği anda o takımda durmayacağını kaydetti.Futbolcu grubuyla çok çalıştığını anlatan İnan, her gün daha fazlasını yapmak ve oyuncuları geliştirmek için çabaladığını dile getirdi.İnan, oyuncuların takıma geç katılmasından dolayı her hafta farklı bir ilk 11 ile sahaya çıktıklarını, oyuncuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.Bugün gol ya da goller atabilmek için her şeyi sahaya yansıttıklarını ifade eden İnan, pozisyonları sonuçlandırma anlamında sorunlar yaşadıklarını kaydetti.Bir basın mensubunun "Hakem kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine İnan, hakemin pozisyonlarda yanlış kararlar verdiğini öne sürdü.Bir basın mensubunun, gelecek hafta Beşiktaş'la deplasmanda yapacakları maçı sorması üzerine İnan,diye konuştu.