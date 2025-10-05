04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
1-2
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-1
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
3-1
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
2-1

Selçuk İnan: "Bugün çok mutlu oldum"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

calendar 05 Ekim 2025 00:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Bugün çok mutlu oldum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok büyük baskı altında maça çıktığını, her şartta kendilerine destek veren taraftarlara galibiyet armağan etmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Eyüpspor'un çok önemli oyuncuları olduğunu dile getiren İnan, rakip takımın kendi yarı sahasında baskı yaparak çok rahat bir şekilde çıkabildiğini, maç öncesi buna hazırlandıklarını kaydetti.



İnan, Eyüpspor karşısında ön alan presi yapmayı planladıklarını anlatarak, "Kısmen bunu gerçekleştirdik. Sakat oyuncularımız vardı. Onları bugün sahaya sürdüm. Fiziksel olarak neredeyse üçü de hazır değildi ama kullanmaya çalıştık." diye konuştu.

Oyuncularının fiziksel olarak tamamıyla hazır olmamasının da oyunu sürekli önde oynamalarına engel olduğunu vurgulayan İnan, "Her zaman o baskıyı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da ikinci yarıda önemli oyunculara karşı biraz sıkıntı yaşadık. En nihayetinde oyunun geneline baktığınızda pozisyonlara girdik. En azından istedik ve herkesin beklediği o galibiyet geldiği için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İnan, bir basın mensubunun VAR pozisyonlarıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine, "VAR'la ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Geçen hafta zaten size söyledim hakemlerle ilgili düşüncelerimi. Dolayısıyla da kararlar verildi, bitti. Üzüldüğümüz oluyor. Mutlu olduğumuz oluyor. Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. En azından herkes öyle söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.