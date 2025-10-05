Selçuk İnan: 'Bugün çok mutlu oldum'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum." dedi.



Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok büyük baskı altında maça çıktığını, her şartta kendilerine destek veren taraftarlara galibiyet armağan etmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Eyüpspor'un çok önemli oyuncuları olduğunu dile getiren İnan, rakip takımın kendi yarı sahasında baskı yaparak çok rahat bir şekilde çıkabildiğini, maç öncesi buna hazırlandıklarını kaydetti.

İnan, Eyüpspor karşısında ön alan presi yapmayı planladıklarını anlatarak,diye konuştu.Oyuncularının fiziksel olarak tamamıyla hazır olmamasının da oyunu sürekli önde oynamalarına engel olduğunu vurgulayan İnan,ifadelerini kullandı.İnan, bir basın mensubunun VAR pozisyonlarıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine,değerlendirmesinde bulundu.