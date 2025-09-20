Sedat Ağçay: 'Müthiş bir 3 puan'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.
Ankara temsilcisinin teknik direktörü Sedat Ağçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Maç içerisinde ikili mücadelelerde üstünlük kurduklarını belirten Ağçay, "Maçtan önce söylemiştim. İkili mücadele üstünlüğünü oyunun içinde sürdüren galip gelecekti. Öyle bir maç olacaktı. Nitekim de öyle oldu. Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün şükürler olsun o da oldu. Özellikle oynayan, oynamayan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sahada verilen enerji ve mücadeleyle, müthiş bir 3 puan. İnşallah artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bodrum FK'nin takım olarak birlikte oynadığını dile getiren Ağçay, "Rakip takımı da tebrik ediyorum. Ligden düştüler. O kadroyu bozmadılar. Güçlü oyuncularla devam ediyorlar. Biz de kendi sistemimizle, kendi kulüp bünyemize göre mücadele etmeye çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Şükürler olsun iki taraf için de sağlıklı bir şekilde oyun bitti. Bu da önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara temsilcisinin teknik direktörü Sedat Ağçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Maç içerisinde ikili mücadelelerde üstünlük kurduklarını belirten Ağçay, "Maçtan önce söylemiştim. İkili mücadele üstünlüğünü oyunun içinde sürdüren galip gelecekti. Öyle bir maç olacaktı. Nitekim de öyle oldu. Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün şükürler olsun o da oldu. Özellikle oynayan, oynamayan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sahada verilen enerji ve mücadeleyle, müthiş bir 3 puan. İnşallah artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bodrum FK'nin takım olarak birlikte oynadığını dile getiren Ağçay, "Rakip takımı da tebrik ediyorum. Ligden düştüler. O kadroyu bozmadılar. Güçlü oyuncularla devam ediyorlar. Biz de kendi sistemimizle, kendi kulüp bünyemize göre mücadele etmeye çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Şükürler olsun iki taraf için de sağlıklı bir şekilde oyun bitti. Bu da önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.