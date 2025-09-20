20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
1-029'
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
0-014'
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1DA
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
0-028'
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-129'
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
1-129'
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
2-1DA
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-2DA
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Sedat Ağçay: "Müthiş bir 3 puan"

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2025 19:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sedat Ağçay: 'Müthiş bir 3 puan'






Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi. 

Ankara temsilcisinin teknik direktörü Sedat Ağçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde ikili mücadelelerde üstünlük kurduklarını belirten Ağçay, "Maçtan önce söylemiştim. İkili mücadele üstünlüğünü oyunun içinde sürdüren galip gelecekti. Öyle bir maç olacaktı. Nitekim de öyle oldu. Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün şükürler olsun o da oldu. Özellikle oynayan, oynamayan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sahada verilen enerji ve mücadeleyle, müthiş bir 3 puan. İnşallah artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.


Bodrum FK'nin takım olarak birlikte oynadığını dile getiren Ağçay, "Rakip takımı da tebrik ediyorum. Ligden düştüler. O kadroyu bozmadılar. Güçlü oyuncularla devam ediyorlar. Biz de kendi sistemimizle, kendi kulüp bünyemize göre mücadele etmeye çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Şükürler olsun iki taraf için de sağlıklı bir şekilde oyun bitti. Bu da önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
