Dallas Mavericks, önemli yardımcı antrenörlerinden biri olan Sean Sweeney'nin San Antonio Spurs'e geçmesiyle sezon dışında büyük bir kayıp yaşadı.Dallas Morning News'ten Brad Townsend'ın haberine göre Mavericks yönetimi, Sweeney'yi takımda tutmak için çaba gösterdi ancak bu çabanın yeterli olmadığı belirtiliyor.2021'de başantrenör Jason Kidd ile birlikte Dallas'a katılan Sweeney, savunma planlarının mimarı olarak tanınıyor ve soyunma odasında da etkili bir ses olarak öne çıkıyordu.Spurs'te yeni başantrenör Mitch Johnson'ın yardımcısı olarak göreve başlayan Sweeney'nin bu tercihi, NBA'de başantrenörlük yolunda daha net bir rota sunmasıyla açıklanıyor.Gregg Popovich'in 29 sezonluk kariyerinin ardından emekli olmasıyla Spurs'te yeni bir dönem başlarken, Sweeney'nin gelişi uzun vadeli yapılanmanın önemli bir parçası olarak görülüyor.Öte yandan Mavericks cephesinde işler karışık. Luka Doncic'in Lakers'a gönderildiği ve Kyrie Irving ile Anthony Davis'in sakatlıklarla boğuştuğu sezonda playoff dışı kalan Dallas'ta taraftarlar ve yorumcular arasında memnuniyetsizlik büyüyor. GM Nico Harrison'ın üzerindeki baskı artarken, koç kadrosunun da yeniden şekillenmesi bekleniyor.Sweeney'e New York Knicks'in de ilgi gösterdiği bildirildi ancak koç, San Antonio'daki yapı ve görev tanımını daha uygun buldu.Mavericks, sürpriz şekilde kazandığı draft kurasında 2025 NBA Draftı'nda bir numaralı seçime sahip. Ancak Sweeney'nin gidişi, istikrar arayışındaki kulüp için bir başka kırılma noktası olabilir.