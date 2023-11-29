Scott McTominay: ''Hayal kırıklığına uğradık''

Manchester Unitedlı futbolcu Scott McTominay, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Scott McTominay: ''Hayal kırıklığına uğradık''
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29 Kasım 2023 23:46
Manchester Unitedlı futbolcu Scott McTominay, 3-3 beraberlikle sona eren Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yorumlayan McTominay, ''Skor olarak çok hayal kırıklığına uğradık çünkü oyunu bitirme fırsatımız olduğunu biliyorduk. Bir sonraki maçta işleri yoluna koymalıyız." dedi. 

Onana hakkında da konuşan İskoç oyuncu, ''Biz bir takımız. Bu işte birlikteyiz. Bu takımda hiç kimse tek değil, hepimiz birbirimize bağlı kalmak ve devam edip iyi şeyler yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Umarım grubumuzda işler iyi gider ve sonuçlar açısından şanslı oluruz." şeklinde konuştu.

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