Scott McTominay: ''Hayal kırıklığına uğradık''

çok hayal kırıklığına uğradık çünkü oyunu bitirme fırsatımız olduğunu biliyorduk. Bir sonraki maçta işleri yoluna koymalıyız." dedi.

Onana hakkında da konuşan İskoç oyuncu, '' Biz bir takımız. Bu işte birlikteyiz. Bu takımda hiç kimse tek değil, hepimiz birbirimize bağlı kalmak ve devam edip iyi şeyler yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Umarım grubumuzda işler iyi gider ve sonuçlar açısından şanslı oluruz." şeklinde konuştu.