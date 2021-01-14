Schweinsteiger: "Bayern Münih'i herkes çözdü"

TV yorumcusu olan Bastian Schweinsteiger, son dönemde Bayern Münih'e karşı tüm takımların aynı taktiği uygulayıp başarılı sonuç aldığını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Schweinsteiger: 'Bayern Münih'i herkes çözdü'
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14 Ocak 2021 21:58
Futbolu bıraktıktan sonra televizyon yorumcusu olan Bastian Schweinsteiger, eski kulübü Bayern Münih'in ikinci lig takımı Holstein Kiel'e Almanya Kupası ikinci turunda elenmesini değerlendirdi.

ARD'de konuşan Schweinsteiger, "Bayern Münih'in oyun şifrelerini yavaş yavaş tüm takımlar çözdü. Bayern'e karşı olabilecek en derin şekilde savunma yap. Kaptığın topları da direkt ve uzun şekilde savunma arkasına at. Bayern Münih'in stoperleri orta saha çizgisine basıyor ve geri kalanları da hücum ediyor." ifadelerini kullandı.

Eski yıldız, "Bayern Münih'in son maçlarına bakınca hemen hemen tüm takımların bunu yaptığını görüyorsunuz. Bayern Münih'in son oynadığı takımların taktiklerine bakın. Gladbach veya Kiel maçları fark etmez. Tüm golleri merkezden atılan uzun paslar sonrası yiyorlar. Bayern Münih'in önde olsa bile bu kadar çok adamla ve riskli hücum etmesi gereksiz." yorumunu yaptı.

Bayern Münih, bu sezon Almanya 1. Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 33 puanla lider konumda bulunuyor.



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