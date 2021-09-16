Scholes: 'Yine Başakşehir maçı zamanına geri döndük'

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Young Boys yenilgisinin ardından yaptığı yorumda Başakşehir örneği verdi.



Ünlü futbol adamı yaptığı açıklamada, Young Boys mağlubiyeti sonrası geçen sezon Başakşehir'e karşı kaybettikleri maç ile aynı şeyleri konuştuklarını belirterek, "O zaman ne dediysek aynı yerdeyiz, hala İstanbul'dayız. O zamanki sorunları tartıştık ve sorunlar hala aynı. Burada önemli olan kendi oyununuzu oynamak. Kötü bir müdehale edildi ve oyun alt üst oldu" sözlerini kullandı



Scholes Manchester United'ın en büyük probleminin konsantrasyon eksikliği olduğunu söyleyerek, "Ole'ye kupalar kazanabileceği bir kadro verildi. Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi Manchester United'da oyunun içinde. Farkı hoca kalitesi belirleyecek. Artık Ole her türlü oyuncuya sahip. Bundan sonra da bir şeyler kazanmalı" açıklamasını yaptı.



