Schalke 04'te Ozan Kabak kararı!

Schalke 04'ün yaz aylarında Ozan Kabak'ı satmayı düşündüğü belirtildi. Alman ekibinin, bonservis beklentisinin ise tek haneli yüksek bir rakam olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Schalke 04'te Ozan Kabak kararı!
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13 Nisan 2022 16:59
Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın gelecek sezon Alman ekibinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Bild'in haberine göre, Schalke'nin Ozan'ı satmayı planladığı ve kulübün sportif direktörü Rouven Schröder'in bonservis beklentisinin ise tek haneli yüksek bir rakam olduğu olduğu belirtildi.

OPSİYON 13 MİLYON EURO'YDU

Norwich City'nin, Ozan'ın 20 maça çıkması durumunda 13 milyon euro'luk satın alma maddesinin olduğu ancak, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcunun bu maç sayısını yakalayamadığı ifade edildi. Haberde, ayrıca, İngiliz ekibinin ligde kalmasının da zor olduğu belirtildi.

Öte yandan şu anda Ozan Kabak için Schalke'ye resmi bir teklif olmadığı da vurgulandı.

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