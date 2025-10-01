01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
1-056'
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-257'
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Satka: "Polonya ligini iyi biliyorum"

Samsunspor'da Lubomir Satka, Legia Varşova karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 01 Ekim 2025 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Satka: 'Polonya ligini iyi biliyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor'un Slovak futbolcu Lubomir Satka, UEFA Konferans Ligi ilk maçında perşembe günü Legia Varşova ile yapacakları maçın zorlu olacağını söyledi.

Satka, müsabaka öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Slovak stoper, Polonya ligini gayet iyi bildiğini belirterek, "Burada 4 yıl kadar oynadım ve Legia Varşova'ya karşı da oynadım. Kesinlikle zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Çok çok uzun bir tarihe sahip bir kulübe karşı oynayacağız. Burada çok zorlu bir ambiyans bizi bekliyor. Hocamız verdiği direktifler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.


Rick Van Drongelen ile hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaştıklarını vurgulayan Satka, "Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Çok uzun süredir zaten birlikte oynuyoruz. Benim saha içinde nasıl davranacağımı o biliyor, onun nasıl davranacağını da ben biliyorum. O bana göre biraz daha agresif ben ise biraz daha sakinim. Açıkçası birbirimizi tamamlıyoruz. Toni Borevkovic de takımımıza yeni katıldı. Onun da takıma kısa zamanda alışacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Satka, Legia Varşova'nın iç saha ve dış saha performansının farklı olduğunu dile getirerek, "Kendi sahalarında taraftarların desteğini arkasına alarak inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye ile bunu kıyaslayacak olursak taraftarları biraz daha agresifler. Elbette ki bu maç kolay olmayacaktır, zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama biz kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız." yorumunu yaptı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.