Satka: 'Polonya ligini iyi biliyorum'

Samsunspor'un Slovak futbolcu Lubomir Satka, UEFA Konferans Ligi ilk maçında perşembe günü Legia Varşova ile yapacakları maçın zorlu olacağını söyledi.Satka, müsabaka öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Slovak stoper, Polonya ligini gayet iyi bildiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Rick Van Drongelen ile hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaştıklarını vurgulayan Satka,şeklinde konuştu.Satka, Legia Varşova'nın iç saha ve dış saha performansının farklı olduğunu dile getirerek,yorumunu yaptı.