Sassuolo Atalanta'yı devirerek nefes aldı

Serie A'nın 21. haftasında Sassuolo ile Atalanta karşı karşıya geldi.



MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sassuolo 1-0 kazanarak üç puana uzandı.



Maçın 30. dakikasında Atalanta'dan Maehle kırmızı kartla oyun dışında kalırken ilk yarı da golsüz sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında Sassuolo Lauriente'nin golüyle öne geçmeyi başardı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Atalantalı Luis Muriel 90+6'da kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı, maç da 1-0'lık skorla sonuçlandı.



Sassuolo'da Mert Müldür sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Atalanta'da Merih Demiral maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Sassuolo 23 puana yükselerek düşma hattından uzaklaştı. Atalanta ise 38 puanda kaldı.





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