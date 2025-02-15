Sarunas Jasikevicius: 'Beşiktaş ile yaptığımız maçlar zor geçiyor'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ING Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius, "Aslında böyle bir maç bekliyorduk. Yeni bir kulvar, yeni bir salon ve çok kolay olmuyor. Bugün en iyi basketbolumuzu oynadığımızı söyleyemeyeceğim ama maçın belirli anlarında iyi basketbol sergiledik. Bununla avantaj sağladık ve maçın sonuna kadar bunu korumayı başardık." dedi.



Beşiktaş Fibabanka ile oynayacakları final karşılaşmasına da değinen Litvanyalı çalıştırıcı, "Beşiktaş çok istikrarlı bir proje. Genel olarak aynı ekip ve aynı çatıyla devam etmeye çalışıyorlar. Kadrolarını koruyorlar, takviye yaparak geliştirmeye çalışıyorlar. Ne yaptıklarını bilen bir takım ve her zaman onlara karşı oynadığımız maçlar zorlu oluyor." ifadelerini kullandı.



MELİH MAHMUTOĞLU



Fenerbahçe Beko'da oyunculardan Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Fibabanka maçının sert geçeceğini söyledi.



Melih Mahmutoğlu, müsabakanın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Galatasaray maçını değerlendiren Melih Mahmutoğlu, "Sonuçta bir derbiye çıktık. Tek maç olarak oynadık. Kazanan final oynayacaktı. Favori olsak da maçın önemli olduğunu ve Galatasaray'ın tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz basketbolu sahaya yansıttık ve sonunda finale kaldık. Biz, buraya kupayı kazanmaya geldik. Sezonun şu anki döneminde kupa kazanmak bizim için harika olacaktır. Beşiktaş, çok ciddi bir rakip. Özellikle son zamanlarda iyi ve sert basketbol oynuyorlar. İnşallah pazar günü burada kupayı kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.



Derbileri takım olarak sevdiklerini anlatan Melih Mahmutoğlu, "Her zaman saygı çerçevesinde basketbolumuzu oynuyoruz. Güzel de bir ortam olacaktır. Taraftarımız da bugün harikaydı. Umarım aynı coşkuyla pazar günü buraya gelirler. Bu organizasyonun sonunda değer verdiğimiz bir kupa var. Sert bir maç olacaktır. Sonuçta final maçı. İnşallah kupayla geri döneriz." şeklinde konuştu.



Öte yandan Nigel Hayes-Davis ise "İyi bir iş çıkardık ancak daha iyi olabilirdi. Taraftarlarımız bir dahaki maçta daha sakin olsun. Beşiktaş çok zorlu bir takım." ifadelerini kullandı.



