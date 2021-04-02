Sarri'ye son talip Roma oldu

Roma'da Paulo Fonseca'nın görevine son verilmesi halinde adı geçen ilk isim Maurizio Sarri...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sarri'ye son talip Roma oldu
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02 Nisan 2021 02:53
İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'nin Fiorentina'nın ardından bu kez Roma'nın kıskacında olduğu iddia edildi.

Calciomercato'nun haberinde Roma'da beklentilerin altında kalan Paulo Fonseca'nın görevinden ayrılma ihtimaline karşılık Sarri'nin adının gündemde olduğu belirtiliyor. Sarri'nin Juventus'taki görevinin sona ermesi ile birlikte bir çok takımla görüşme yaptığı ve son olarak bu takımlara Roma'nın da katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe ile de adı anılan Sarri'ye Roma'dan önce Fiorentina ve eski takımı Napoli'nin de talip olduğu iddia edilmişti.

Juventus'taki görevinden geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan ancak kontratı feshedilmeden maaşını almaya devam eden deneyimli teknik adamın önümüzdeki yaz siyah beyazlı ekiple yollarını tamamen ayıracağı konuşuluyor.



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