Santi Cazorla peri masalını tamamladı: Real Oviedo 24 yıl sonra LaLiga'da!

İspanya 2. Ligi play-off finalinde tarihi bir başarıya imza atan Real Oviedo, uzatmalara giden rövanş maçında Mirandes'i 3-1 mağlup ederek 24 yıl sonra LaLiga'ya yükseldi. Bu unutulmaz başarıda başrol ise altyapısından yetiştiği kulübe geri dönen Santi Cazorla oldu.İlk maçı 1-0 kaybeden Oviedo, rövanşta sahasında harika bir geri dönüşe imza attı. 39. dakikada Santi Cazorla'nın penaltı golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 52'de Ilyas Chaira ile farkı ikiye çıkardı. Mirandes 74'te Sergio Postigo ile umutlansa da maç uzatmalara gitti. 103. dakikada Francisco Portillo Soler skoru 3-1'e getirdi, 119. dakikada David Costas'ın kırmızı kartı ise Oviedo'yu 10 kişi bıraktı. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi ve Oviedo, LaLiga'ya yükselen son takım oldu.Son olarak 2000-2001 sezonunda LaLiga'da mücadele eden Oviedo, o sezon sonunda küme düşmüş ve uzun yıllar alt liglerde kalmıştı. Kulüp, finansal zorluklar nedeniyle zaman zaman üçüncü lige kadar gerilemişti.İspanyol futbolunun simge isimlerinden Santi Cazorla, kariyerine başladığı Real Oviedo'ya 2023'te geri dönerek büyük bir vefa örneği sergiledi. Kulübün zor dönemlerinde yanında olan Cazorla, maaş almadan oynamayı teklif etti ancak LaLiga kuralları gereği asgari ücret olan 90 bin Euro verilmek zorunda kalındı. Cazorla'nın formalarının satış gelirinin bir kısmının kulüp altyapısına aktarılması da özel bir anlaşma ile sağlandı.diyen Cazorla, bu sezon 35 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımına hem saha içinde hem saha dışında büyük katkı sağladı.Oviedo, Levante ve Elche'nin ardından 2024-25 sezonunda LaLiga'da yer alacak üçüncü takım oldu. Taraftarlar, hem takımın dönüşünü hem de Cazorla'nın peri masalını büyük bir coşkuyla kutladı.