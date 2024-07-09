Şanlıurfaspor'a Finlandiyalı orta saha

1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Jani Petteri Forsell'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor'a Finlandiyalı orta saha
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09 Temmuz 2024 15:56
 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Jani Petteri Forsell'i renklerine bağladı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonya'nın Korona Kielce takımından Finlandiyalı orta saha Jani Petteri Forsell ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyeleri de imza törenine katıldı.

 
 
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