Şanlıurfa-Çorum sessiz sedasız

TFF 1. Lig'de Şanlurfaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynana mücadelede gol sesi çıkmadı, taraflar 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, üst üste 3. maçından beraberlikle ayrılmış oldu ve 26 puanla ligde 6. sıraya yükseldi.
Ev sahibi Şanlıurfaspor ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynana mücadelede gol sesi çıkmadı, taraflar 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, üst üste 3. maçından beraberlikle ayrılmış oldu ve 26 puanla ligde 6. sıraya yükseldi.
Ev sahibi Şanlıurfaspor ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor.