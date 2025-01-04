Şanlıurfa-Çorum sessiz sedasız

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile Çorum FK arasındaki mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfa-Çorum sessiz sedasız
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04 Ocak 2025 15:30
TFF 1. Lig'de Şanlurfaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynana mücadelede gol sesi çıkmadı, taraflar 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

LİGDE SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, üst üste 3. maçından beraberlikle ayrılmış oldu ve 26 puanla ligde 6. sıraya yükseldi.

Ev sahibi Şanlıurfaspor ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor.

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