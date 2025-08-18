Sancho, Roma hakkında kararını verdi

Transfer döneminde adı bir çok takım ile anılan Jadon Sancho, kendisi ile ilgilenen Roma hakkında kararı verdi.
Di Marzio'nun haberine göre Sancho, İtalyan kulübünün teklifini kabul etmedi ve görüşmeler sona erme aşamasına geldi.
BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ SÜRÜYOR
Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho'nun transferinde Roma'nın çekilmesi ile birlikte tekrardan iddialı duruma geldi.
Serdal Adalı yönetimi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Sancho'nun Manchester United'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BEŞİKTAŞ TEMAS KURDU
Beşiktaş, iki hafta Jadon Sancho'nun transfer şartlarını öğrenmek için temasa geçti. Ancak o günden bu yana yeni bir temas olmadı.
ADALI YÖNETİMİ BONSERVİSİ ÖDEMEYE HAZIR
Beşiktaş, Manchester United'ın istediği bonservisi karşılamaya hazır durumda fakat Sancho şu an için Türkiye'ye gelmeyi kabul etmiyor.
Bu seçenek ancak ilerleyen dönemde gündeme gelebilir, çünkü Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de kapanıyor.
