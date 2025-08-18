18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Sancho, Roma hakkında kararını verdi

Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu Jadon Sancho, Roma'nın teklifini kabul etmedi ve görüşmeler durma aşamasına geldi.

calendar 18 Ağustos 2025 13:08 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sancho, Roma hakkında kararını verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer döneminde adı bir çok takım ile anılan Jadon Sancho, kendisi ile ilgilenen Roma hakkında kararı verdi.

Di Marzio'nun haberine göre Sancho, İtalyan kulübünün teklifini kabul etmedi ve görüşmeler sona erme aşamasına geldi.

BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ SÜRÜYOR


Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho'nun transferinde Roma'nın çekilmesi ile birlikte tekrardan iddialı duruma geldi.

Serdal Adalı yönetimi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Sancho'nun Manchester United'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ TEMAS KURDU 

Beşiktaş, iki hafta Jadon Sancho'nun transfer şartlarını öğrenmek için temasa geçti. Ancak o günden bu yana yeni bir temas olmadı.

ADALI YÖNETİMİ BONSERVİSİ ÖDEMEYE HAZIR

Beşiktaş, Manchester United'ın istediği bonservisi karşılamaya hazır durumda fakat Sancho şu an için Türkiye'ye gelmeyi kabul etmiyor.

Bu seçenek ancak ilerleyen dönemde gündeme gelebilir, çünkü Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de kapanıyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.