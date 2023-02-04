Samu Saiz: 'İyi maç çıkardık'

Sivassporlu Samu Saiz, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Saiz yaptığı açıklamada, "Zor bir takıma karşı oynayacağımız biliyorduk. Maçı domine ettiler ama bizim pozisyonumuz daha fazlaydı. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Saiz, "Çok mutluyum. Beşiktaş gibi büyük bir takımı yenmek ve taraftarımızı mutlu etmek çok güzel." dedi.





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