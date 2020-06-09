Samu Castillejo: 'Milano'da her şey yolunda mı? Soyuldum!'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Samu Castillejo, paylaşımıyla dikkat çekti.Milano'da 2 kişi tarafından soyulduğunu instagram hesabından duyuran Castillejo, "" ifadelerini kullandı.1995 doğumlu İspanyol kanat, kariyerine profesyonel kariyerine La Liga ekibi Malaga'da başladı. Burada 39 maça çıkan yıldız isim 1 gol 5 asistlik performans gösterdi. 2015 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeli ile Villarreal yolunu tutan Castillejo, Villarreal'de geçirdiği 3 sezonda 127 maçta 11 gol 14 asist ile oynadı. 2018 yazında İtalya Serie A devi Milan'a 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Castillejo, takımına 5 gol 8 asistlik katkı sundu.