Samu Castillejo: "Milano'da her şey yolunda mı? Soyuldum!"

İtalya Serie A ekibinde forma giyen İspanyol yıldız Samu Castillejo, 2 silahlı kişi tarafından soyulduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; acmilan.com
Samu Castillejo: 'Milano'da her şey yolunda mı? Soyuldum!'
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09 Haziran 2020 23:04
İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Samu Castillejo, paylaşımıyla dikkat çekti.

"2 KİŞİ TARAFINDAN SOYULDUM!"

Milano'da 2 kişi tarafından soyulduğunu instagram hesabından duyuran Castillejo, "Milano'da her şey yolunda mı? Ben yüzüme silah doğrultan 2 adam tarafından soyuldum." ifadelerini kullandı.

SAMU CASTILLEJO KİMDİR?

1995 doğumlu İspanyol kanat, kariyerine profesyonel kariyerine La Liga ekibi Malaga'da başladı. Burada 39 maça çıkan yıldız isim 1 gol 5 asistlik performans gösterdi. 2015 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeli ile Villarreal yolunu tutan Castillejo, Villarreal'de geçirdiği 3 sezonda 127 maçta 11 gol 14 asist ile oynadı. 2018 yazında İtalya Serie A devi Milan'a 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Castillejo, takımına 5 gol 8 asistlik katkı sundu.

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