Samsunspor'un yeni 10 numarası Fas'tan geliyor!

Süper Lig'de muhteşem bir sezonu geride bırakan Samsunspor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.



Yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan Kırmızı-Beyazlılar, menajerlerin gözdesi halinde. Avrupa ve Afrika ülkelerinden çok sayıda oyuncunun adı yazılıyor. Samsunspor yönetimi ise işi sıkı tutuyor.





FASLI ON NUMARA YAZILDI





Yabancı kontenjanından dolayı yabancı transferinde doğru hamleler yapmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar için son olarak Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fas Ligi'nde son iki sezonda yılın futbolcusu seçilen Amine Zouhzouh yazıldı.

GOL YOLLARINDA ETKİLİ





44 maçta 11 gol 14 asistlik performansa sahip olan başarılı oyuncu Zouhzouh, FAS Ligi'nde FAR Rabat takımında 28 maçta 6 gol 13 asistlik performans sergiledi. 10 numara mevkisinde oynayan ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta 3 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, Fas Milli Takımı'nın formasını ilk kez bu sezon giydi. İspanyol kulübü Real Betis ve Trabzonspor'un da Faslı yıldız için temasta bulunduğu gündeme geldi.

(Hedef Halk Gazatesi)



