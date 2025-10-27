Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Samsunspor, 8. dakikada Carlo Holse ile 1-0 öne geçti. Holse, son 3 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.
Rizespor'a beraberliği ve puanı getiren golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor 10 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Moundilmadji'nin ara pasında Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top, Erdem Canpolat'tan oyun alanına döndü.
8. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Musaba'nın sol çaprazdan pasında altı pas içindeki Holse, topa dokunarak kaleci Erdem Canpolat'ın ellerinin arasından ağlara gönderdi. 1-0.
29. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda top kale direğine çarparak Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
43. dakikada Çaykur Rizespor skoru 1-1 yaptı. Augusto'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rak-Sakyi, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
45. dakikada Tomasson, sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vuruşunda top, üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu yatarak kontrol etti.
69. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada Van Drongelen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1 berabere bitti.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Holse (Dk. 85 Polat Yaldır), Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Musaba, Moundilmadji (Dk. 63 Ndiaye)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Atilla Mosci, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Buljubasic, Rak-Sakyi (Dk. 85 Zeqiri), Augusto (Dk. 69 Emrecan Bulut), Jurecka (Dk. 69 Ali Sowe)
Goller: Dk. 8 Holse (Samsunspor), Dk. 43 Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Atilla Mosci, Dk. 90+3 Buljubasic (Çaykur Rizespor)
