Samsunspor deplasmanda Altınordu'yu yıktı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu, Samsunspor'u ağırladı.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı Samsunspor 2-0 kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Vukan Savicevic ve 90+4. dakikada Moryke Fofana kaydetti.



Bu galibiyetle birlikte Samsunspor puanını 22'ye yükselterek ligde 6. sıraya yerleşti. 13 puanda kalan Altınordu ise 18. sırada yer aldı.



Karadeniz ekibi, bu maçla birlikte 6. galibiyetine ulaşırken, İzmir ekibi bu sezon 10. mağlubiyetini aldı.



Gelecek hafta Samsunspor, MKE Ankaragücü'nün konuk edecek. Altınordu ise deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert Bulut



Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Yusuf Can Esendemir (Dk. 37 Kenan Fakılı), Hüsamettin Yener (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Muzaffer Kocaer (Dk. 85 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk. 77 Kürşad Sürmeli), Ali Dere, Burak İnce (Dk. 85 Recep Aydın), Ahmet Dereli



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 86 Fofana), Hasan Kılıç, Cihan Kahraman (Dk. 77 Berk Taşkın), Yasin Öztekin, Melih Okutan (Dk. 59 Çinari), Tomane



Goller: Dk. 25 Savicevic, Dk. 90+4 Fofana (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Metehan Yılmaz, Dk. 74 Ahmet Dereli, Dk. 90+3 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 37 Yunus Emre Çift, Dk. 46 Ali Ülgen, Dk. 74 Yasin Öztekin, Dk. 78 Alaaddin Okumuş (Yılport Samsunspor)





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