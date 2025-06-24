Samsunspor'dan Bruno Varela kararı!

Samsunspor, kaleci transferi konusunda titiz davranıyor. 2025-2026 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, öncelikli hedef olarak belirlediği kaleye en iyi ismi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Portekizli file bekçisi Bruno Varela ile anlaşma aşamasına gelen yönetim, gündeme daha başarılı kalecilerin gelmesiyle bu transferi beklemeye aldı. Karadeniz temsilcisi, kaleyi emanet edeceği ismi belirlemeden önce tüm alternatifleri değerlendirmek istiyor.Bruno Varela, 2024-2025 sezonunda Vitória SC formasıyla çıktığı 34 maçta 37 gole engel olamazken, 13 net gol pozisyonunu kurtararak dikkat çekici bir performans sergiledi. [Samsun Gazetesi]