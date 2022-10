Samsunspor'da hedef Pendikspor karşısında 3 puan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu, Pendikspor karşılaşmasına da galibiyet için gideceklerini söyledi.



Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Dyorex Boluspor maçında son dakikada yedikleri golle puan kaybı yaşadıklarını hatırlattı.



Boluspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin kendilerini üzdüğünü belirten Eroğlu, "Yeni bir haftaya girdik ve rakibimiz Pendikspor. Samsunspor'un hedefi her maçı kazanmaktır. İstanbul'a da galibiyet için gideceğiz. Hazırlıklarımız da güzel şekilde devam ediyor. Sadece bizim için sıkıntılı gözüken, sakat oyuncuların fazla olması." diye konuştu.



Moryke Fofana, Yusuf Abdioğlu ve Mucahit Albayrak'ın sakatlılarının devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Cihan Karaman, Ahmet Sağat, Harris ve Ali Kaan Güneren sakatlıktan yeni çıktı. Tanque ise kart cezalısı. Bunlar bizim için çok önemli oyuncular. Çünkü maçlara 11 kişi başlıyorsun, sonradan ilave ettiğin oyuncularla maçın seyrini değiştirebiliyorsun. Bu oyuncularımızın sakatlıkları geçtiği zaman çok daha güçlü bir takım olacağız. Kadro anlamında da çok yeterliyiz. Biraz sakatlıklardan dolayı etkileniyoruz." ifadelerini kullandı.



2 oyuncunun kadro dışı bırakılması kararı



Eroğlu, Boldrin ve Novikovas'ın kadro dışı bırakılmasını da değerlendirerek, şunları kaydetti:



"Boldrin ile ilgili bu süreç, sahada yardımcı antrenörümüz yanına gittiğinde başının ağrıdığını, oyuna giremeyeceğini söyledi. Biz de değişiklik yapmadık ama bu süreç, bizim verdiğimiz rapor, her iki oyuncunun da hem performans hem de enerji anlamında daha iyi olmaları için hep beklentimiz vardı. Burada asıl olan Samsunspor ve armadır. Hiçbir isim armadan büyük değildir. Biz de Samsunspor için yönetim kurulumuz ile böyle bir karar aldık. Bir takımsak, herkes görevini yapmalıdır. Genel anlamda baktığımızda bütün oyuncularla çalışıyorum ve onlarla da toplantı yapıyorum. Hep söylüyorum, eğer hedefimiz Süper Lig ise çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Tabii skora yansıyan bir süreç yaşamıyoruz ama başarı, bu çizgiler içerisindeki mücadele ile olacak. Oyuncularımdan memnunum. Sistemsel bir geçişe döndük. Biraz daha çabuk oynamaya çalışıyoruz. Ön alan baskısı yapmaya, tempolu oynamaya çalışıyoruz. Çünkü Samsunspor hedefe gidiyorsa böyle oynamak zorunda. Yapamayan, sistem dışında kalan oyuncularımız zaten bizimle birlikte olmayacak."



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Eroğlu yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.





