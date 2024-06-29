Samsunspor'a transfer yasağı için yeni umut

Yılport Samsunspor'un ismi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 'transfer yasağı' listesinde yer aldığından dolayı, 2 dönem transfer yapamayacak. Ancak yasağın kaldırılması için Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, avukatları ile birlikte mücadelesine devam ediyor.



BİRLİKTELİK VURGUSU



Başkan Yıldırım, kulübün borcu olmamasına rağmen, gelen yasağın kaldırılması ile ilgili, hem FIFA hem de avukatlarıyla İsviçre Federal Mahkemesi görüşmelerine devam ediyor. Ayrıca, Yıldırım daha önce, birliktelik mesajı vererek, "Bu yeni sezon hepimiz için özel bir sezon olacak. Biz bize yeteriz. Takımımıza sahip çıkacağız" demişti.



SAMSUNSPOR'UN TRANSFER YASAĞI KALKACAK MI?



Öte yandan yasağın 20 Temmuz'da tekrar değerlendirileceği öne sürüldü.



VEYSEL BİLEN'DEN AÇIKLAMALAR



Yılport Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu.



"Yeni sezona yeni hocamız ve heyecanla 1 Temmuz itibariyle başlıyoruz. Samsun'da gerçekleştireceğimiz çalışmalarda kiralık olan olmayan tüm oyuncularımızı davet ettik. Kadronun 28 olması lazım elimizdeki kadroya bakılınca sayısal olarak fazla. Bakacağız. Başka kulüplerin istediği oyuncular var. Kiralayacağımız ya da serbest bırakacağımız isimler var. Ama hocamızın da tüm oyuncuları görmesini istedik. Hocamız izlenimleri ile kamp kadrosunu belirleyecek ve Kayseri kampına gideceğiz"



Bilen, sezonun zor geçeceğini ancak bunun ise birlik ve inançlar üstesinden gelinebileceğine değinerek, "Pazar günü itibaren icra kurulu olarak da çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu sene başkanımızın da dediği gibi 'Biz bize yeteriz'. Mücadele zor olacak. Ama takım ruhunu oluşturduğunuz sürece, inanç ve morali yüksek tutuğumuz sürece, her zaman yanımızda olan taraftarımızla 2024-2025 sezonunda Samsunspor adına başarılı bir sezon olacağına inanıyoruz. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Görevimizin bilincindeyiz. İşimizin sor olduğunu biliyoruz. İnancımız ve başkanımızın liderliğindeki yönetim kurulu, icra kurulu, teknik ekibimiz oyuncularımız bu zorluğu da başaracaktır" dedi.





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