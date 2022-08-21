Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 34'üncüsünde, genel klasman erkekler kategorisinde birinciliği 48 dakika 13 saniye süreyle Doğukan Ulaç ve kadınlar kategorisinde de 48 dakika 14 saniye ile Burcu Naz Narin elde etti.



Asya'da Kanlıca Vapur İskelesi'nde başlayıp, Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik yarışa 5 kıtadan 1198'i yabancı 2441 yüzücü katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve sporcuların İstanbul Boğazı'nı serin sularında mücadele verdiği yarışın tamamlanması yaklaşık 1,5 saat sürdü.



- Yarış sonuçları



Yarış sonunda genel klasman erkekler kategorisinde birinciliği Doğukan Ulaç, 48 dakika 13 saniye süreyle elde ederken, Volodymyr Voronko 48 dakika 23 saniye süreyle ikinci, Atakan Ercan ise 48 dakika 52 saniyeyle üçüncü oldu.



Genel klasman kadınlar kategorisinde ise birinci, 48 dakika 14 saniyelik süreyle Burcu Naz Narin'in olurken, 48 dakika 59 saniye süreyle yarışan Ece Yıldırım ikincilik, 51 dakika 01 saniyeyle yarışan Nida Eliz Üstündağ ise üçüncülük elde etti.



Her yaş kategorisinden tamamlanan ve dereceye girenlerin ödüllendirildiği yarışta, 60-64 yaş kategorisinde kulaç atan ve daha önce katıldığı yarışlarda da dereceye giren eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, yarışı üçüncülükle bitirme başarısı göstererek podyuma çıktı.



Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de aralarında yer aldığı özel sporcu kategorisinde ise birinci Turgut Aslan Yaraman (53 dakika 59 saniye) olurken, ikinciliği Uğurcan Özer (54 dakika 5 saniye) ve üçüncülüğü de Ufuk Muammer Özkan (55 dakika 12 saniye) elde etti.



Dereceye giren yarışmacılara ödül ve madalyalarını, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Karl Stoss, IOC Genel Direktörü Christophe De Kepper, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş takdim etti.



- Doğukan Ulaç: "Geçen seneye göre akıntı biraz daha fazlaydı, biraz zorlandım"



Yarışta genel klasman erkek ve kadınlar kategorilerinde birincilik başarısı gösteren Doğukan Ulaç ve Burcu Naz Narin, basın mensuplarına yarışı anlattı.



Bu yarışa 7. kez katıldığını anlatan Doğukan Ulaç, "2018'de de birinci olmuştum burada. Çok mutluyum. Geçen seneye göre akıntı biraz daha fazlaydı, biraz zorlandım, fakat birincilik için çok mutluyum." dedi. Yarışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiğini de belirten Ulaç, orada sabah akşam antrenmanlarına devam ettiğini dile getirdi.



Burcu Naz Narin ise ilk yarışması olduğunu çok heyecanlı geçtiğini aktararak, bu dereceyi elde etmek için günde çift antrenmanla çok çaba sarf ettiğini, çok emek verdiğini söyledi.



Yarışı özel sporcu kategorisinde tamamlayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de yarışa ikinci kez katıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Tabii dünyanın en prestijli yarışlarından biri. Dünyanın birçok ülkesinden yarışmacı katılıyor. Asya'dan Avrupa'ya geçiş yapılan tek yarış ve biz bugün Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçtik. Kulaçla geçtik. Bu prestijli yarışta yer almak ve geçmiş olmak benim için çok heyecan, gurur verici."



- Eski Bakan Tüzmen'den "boğaz" değerlendirmesi



Yarışta kendi yaş kategorisinde üçüncülük elde eden eski bakan Kürşat Tüzmen ise 27 yarışa katıldığını ve hep derece elde ettiğini kaydederek, "İnsanlar gelsin burada yüzsünler biz sonuncu da olmaya razıyız. Bütün dünya buraya gelsin, derdimiz o." ifadelerini kullandı.



Tüzmen, boğazla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Burası dünyanın en önemli ticaret koridorlarından bir tanesidir. Şimdi dünya tahıl krizi bu Türk boğazları sayesinde çözülüyor. 100 sene önce de dünya tahıl krizi vardı. İngilizlerin gelip Çanakkale boğazına dayanması dünya tahıl krizi nedeniyleydi. Biz boğazı kapatınca dünya tahıl alamadı. İngiliz ve Yunan tüccarlar yaya kaldı. O yüzden geldiler Çanakkale'ye dayandılar, biz de geçirmedik. Ama artık görüyorum ki buradan akan her su, bizim ticaret akışımıza bir etki yapıyor. Bunu hep düşünmek lazım. Sağ kulacınızı atıyorsunuz Avrupa, sol kulacınızı atıyorsunuz Asya. Böyle bir yer ve beni çok mutlu ediyor."



Yarışa katılanlardan Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, yarışın İstanbul'u yaşamak isteyen herkesin yapması gereken etkinliklerden bir tanesi olduğuna dikkati çekerek, "Etkinliklerden birisi köprüyü koşarak geçmek diğeri de boğazı yüzerek geçmek. Çok oturmuş bir organizasyon. Bizim de spor İstanbul olarak paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir etkinlik. Pandemi sonrası seyircinin sporcuya yaklaşmasını özlemiştik." diye konuştu.





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