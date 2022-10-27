Şampiyonluk oranları değişti, işte yeni oranlar

Süper Lig şampiyonluk oranlarında bir kez daha değişiklik yaşandı. İşte son oranlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şampiyonluk oranları değişti, işte yeni oranlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2022 16:02
Süper Lig'de 12. hafta öncesinde şampiyonluk oranları, iddaa Risk Yönetim Kurulu tarafından güncellendi.

Başakşehir'i 10 yenen ve bu hafta İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin oranı 2.85'ten 2.10'a düştü.

Sivasspor'u 2-1 ile geçen Trabzonspor'un oranı 4,50 olarak kaldı.

Hatayspor'a kaybeden Beşiktaş'ın 4,25 olan şampiyonluk oranı, 5.50 olarak değiştirildi.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılıların oranı 4,25'ten 5.50'ye yükseldi.

Başakşehir'in oranı 9.00, Adana Demirspor'un oranı 18.00 ve Konyaspor'un oranı 25.00 olarak duyuruldu.

TIKLA; ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ