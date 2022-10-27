Şampiyonluk oranları değişti, işte yeni oranlar

Süper Lig'de 12. hafta öncesinde şampiyonluk oranları, iddaa Risk Yönetim Kurulu tarafından güncellendi.Başakşehir'i 10 yenen ve bu hafta İstanbulspor ile karşılaşacak olan'nin oranı 2.85'ten'a düştü.Sivasspor'u 2-1 ile geçenolarak kaldı.Hatayspor'a kaybeden'ın 4,25 olan şampiyonluk oranı,olarak değiştirildi.ın Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılıların oranı 4,25'ten'ye yükseldi.Başakşehir'in oranı 9.00, Adana Demirspor'un oranı 18.00 ve Konyaspor'un oranı 25.00 olarak duyuruldu.