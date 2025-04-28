Şampiyonluk maçında futbolcuların kavgasını polis ayırdı

Burdur Birinci Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor'u 2-1 yenen Tefenni Belediyespor şampiyon oldu. Maç sırasında ve bitiş düdüğü sonrası futbolcular arasında sahada çıkan kavgayı polis ayırdı. Hakem, maçta ve sonrasındaki olaylar nedeniyle 9 kırmızı, 16 sarı kart gösterdi.
Burdur 1'inci Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor ile Tefenni Belediyespor, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Tefenni Belediyespor, ilk yarıyı Emin İnce'nin golüyle önde tamamladı. Futbolcular arasında gergin geçen maçta, iki takım oyuncuları arasında sık sık sözlü tartışma ve sert müdahaleler oldu. Futbolcuların tartışmasını polis sahaya girerek ayırdı. Tefenni Beledeyispor taraftarı ile maçta güvenlik tedbiri alan bazı polisler arasında da gerginlik yaşandı. Polisin tribüne çıkmasıyla arbede meydana geldi. Bu sırada Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz kısa süreli fenalık yaşadı.
MAÇ SONU TEKME YUMRUKLU KAVGA
Karşılaşmada 90+7'nci dakikada Burdurspor Ümit Yetkin ile beraberlik golünü attı. 90 dakikası 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde Tefenni Belediyespor'dan Emin İnce, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti. Maçın bitiş düdüğüyle futbolcular arasında tartışma yaşandı. Kavga eden, tekme ve yumruk atan futbolcuları, polis ayırdı. Burdurspor futbolcuları soyunma gönderildikten sonra Tefenni Belediyespor futbolcuları taraftarıyla şampiyonluk kutlaması yaptı.
9 KIRMIZI, 16 SARI KART
Gergin geçen maçta hakem Osman Burak Kara, futbolcularla birlikte 1 yönetici olmak üzere toplam 9 kırmızı kart, 16 sarı kart gösterdi. Maçın oynandığı dakikalarda Tefenni Belediyespor'dan Cengizhan ile Hasan, yedek kulübesindeki futbolculardan Müfit ve Mustafa, yöneticilerden de Ahmet Şener kırmızı karla oyun dışında kaldı. Maç sonrası çıkan olaylarda ise Burdurspor'dan Ahmet, Alp, Arda, Oğuz kırmızı kart gördü.
Burdur Birinci Amatör Küme'de şampiyon olan Tefenni Belediyespor'a kupasını, Futbol İl Temsilcisi Can Balım verdi. Tefenni Belediyespor, Bucak Belediyespor Oğuzhanspor ile Bölgesel Amatör Lig baraj maçı oynayacak.
Şampiyonluk maçında futbolcuların kavgasını polis ayırdı
Burdur Birinci Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor'u 2-1 mağlup eden Tefenni Belediyespor şampiyon oldu. Gergin geçen maçta futbolcular arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle son bulurken, hakem 9 kırmızı, 16 sarı kart gösterdi. Tefenni Belediyespor, şampiyonluğunu kutladı ve Bölgesel Amatör Lig baraj maçına çıkmaya hak kazandı.
Burdur Birinci Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor'u 2-1 yenen Tefenni Belediyespor şampiyon oldu. Maç sırasında ve bitiş düdüğü sonrası futbolcular arasında sahada çıkan kavgayı polis ayırdı. Hakem, maçta ve sonrasındaki olaylar nedeniyle 9 kırmızı, 16 sarı kart gösterdi.
- 17:54 Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
- 17:33 Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
- 17:26 Wilfried Zaha'dan taraftarın tepkisine cevap!
- 17:13 Yunus Akgün'e İngiltere'den kanca!
- 17:05 Bodrum FK işini zorlaştırdı
- 17:05 FIFA'dan Altay'a puan silme cezası!
- 17:01 Göztepe'nin gençleri gurur kaynağı
- 16:57 Konyaspor'da Recep Uçar ile 18 yıl sonra bir ilk
- 16:54 Ertuğrul Doğan: "Kupayı alıp döneceğiz"
- 16:47 Ampute Futbol Milli Takımı, gözünü 2026 Dünya Şampiyonası'na dikti
- 16:40 Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'de
- 16:26 Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3'te 3 yaptı
- 16:10 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Rytas Vilnius
- 16:07 Şampiyonluk maçında futbolcuların kavgasını polis ayırdı
- 15:54 Aliağa Petkimspor'da Galatasaray galibiyeti sevinci
- 15:52 Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
- 15:43 TFF'den istifa etti: Hakan Bilal Kutlualp
- 15:39 Galatasaray Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya'dan BCL değerlendirmesi
- 15:33 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile çıkışa geçti
- 15:30 Süper Lig'den düştükten sonra amatöre gerileyen son takım Denizlispor oldu
- 15:29 Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
- 15:23 Knicks efsanesi Dick Barnett 88 yaşında hayatını kaybetti
- 15:23 Knicks - Pistons maçında hakemler hatalarını kabul etti
- 15:21 Beşiktaş CEO'su Aygün: "Sermaye artışıyla birlikte artı özkaynağa geçiyoruz"
- 15:20 LeBron'dan tartışmalı faul kararına tepki: "El topun bir parçası"
- 14:56 Karşıyaka, 22 senelik hasreti bitirecek
- 14:50 Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
- 14:45 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 14:40 Manisa FK kurtuluş ateşini yaktı
- 14:36 1.Lig'in heyecanı son haftaya taşındı!
- 14:32 Ziraat Bankkart şampiyonluk için sahada
- 14:31 Kumluca Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu
- 14:29 Halkbank oyuncusu Marek Sotola: "Hedefimiz Perugia'yı geçmek"
- 14:25 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
- 14:25 Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
- 14:23 6. Avrupa Spor Felsefesi Birliği Konferansı, İstanbul'da başladı
- 14:14 Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
- 14:10 Türkiye, Halter Dünya Şampiyonası'nda 17 sporcuyla madalya mücadelesi verecek
- 14:08 Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay'ın gözü dünya şampiyonluğunda
- 14:04 Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri ahşapla yenileniyor
- 14:01 Yılın para okçusu Öznur Cüre Girdi, makaralı yay milli takımına seçildi
- 13:58 GM Jones, Suns için koç arayışını sürdürüyor
- 13:57 Kings, kadrosunu "hepten" dağıtmayacak
- 13:55 Trae Young, Hawks'ta kalıcı gözüküyor
- 13:53 Edwards: "LeBron'a rahatsızlık vermeye çalışıyorum"
- 13:52 Kayserispor çıkışını sürdürüyor
- 13:51 20. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, İzmir'de düzenlenecek
- 13:47 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
- 13:42 Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
- 13:41 Galatasaray, şampiyonluk yolunda hata yapmadı
- 13:38 Lillard'ın aşil tendonunda yırtık şüphesi!
- 13:15 Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Play-off ve düşme hattı alev alev!
- 12:30 Fenerbahçe'de sistem kararı: 2 isimle ayrılık!
- 11:34 Solskjaer'in derbide en büyük üç kozu!
- 11:10 Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a seçim tepkisi
- 11:00 Serdal Adalı, Onuachu için söz kesti!
- 10:45 Fenerbahçe, galibiyetlerini 10 dakikaya sığdırdı!
- 10:34 Rekorların adamı: Victor Osimhen
- 10:31 Jose Mourinho, 'Geri'sini düşünmüyor!
- 10:25 Galatasaray'ın Atom Karınca'sı: Lucas Torreira
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
Kenan'ın kırmızı kart gördüğü maçta Juventus galip!
Werder Bremen-St. Pauli sessiz sedasız
Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
Manchester City, Federasyon Kupası'nda finalde
Real Madrid'de Carlo Ancelotti kararı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Osimhen'den Dzeko'nun maske sözleri için yanıt!
-
2
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
-
3
Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a seçim tepkisi
-
4
Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor!
-
5
Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
-
6
Fenerbahçe'den MHK'ye savaş ilanı
-
7
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
-
8
Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
-
9
Fenerbahçe'den açıklama: "Soruşturma başlatılsın"
-
10
Eyüpspor'da Murat Özkaya taraftarla tartıştı!