Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar bu hafta oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag deplasmanında tur için sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!
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11 Aralık 2023 12:25
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı, salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, salı ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a salı 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Salı:

20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)

20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray

23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)

23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)

13 Aralık Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)

23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

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