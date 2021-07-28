Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım tur atladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşında dört maç oynandı.
Legia, Malmö, Dinamo Zagreb ve Ferencvaros, 3. ön eleme turuna yükseldi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-3
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2, 0-1
HJK (Finlandiya) - Malmö (İsveç): 1-2, 2-2
Flora (Estonya) - Legia (Polonya): 1-2, 0-1
Legia, Malmö, Dinamo Zagreb ve Ferencvaros, 3. ön eleme turuna yükseldi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-3
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2, 0-1
HJK (Finlandiya) - Malmö (İsveç): 1-2, 2-2
Flora (Estonya) - Legia (Polonya): 1-2, 0-1