Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım tur atladı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında oynanan 4 maçın ardından tur atlayan ekipler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım tur atladı
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28 Temmuz 2021 01:56
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşında dört maç oynandı.

Legia, Malmö, Dinamo Zagreb ve Ferencvaros, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2, 0-1

HJK (Finlandiya) - Malmö (İsveç): 1-2, 2-2

Flora (Estonya) - Legia (Polonya): 1-2, 0-1


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