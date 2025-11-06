05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, Ajax'ı Osimhen'in "hat-trick"iyle 3-0 mağlup ederken, Inter 4'te 4 yaptı, Club Brugge–Barcelona maçı ise 3-3 berabere bitti.

calendar 06 Kasım 2025 01:31 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 02:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
 
Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.
 
"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
 
Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.
 
Gecenin en gollü mücadelesinde ise Club Brugge, sahasında Barcelona ile 3-3 berabere kaldı.
 
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşmada Inter, konuk ettiği Kairat'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.
 
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
 
Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere): 2-2
 
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya): 1-0
 
Ajax (Hollanda) - Galatasaray: 0-3
 
Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1
 
Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya): 3-3
 
Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan): 2-1
 
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-1
 
Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya): 0-1
 
Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-0

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
