Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı çarşamba günkü maçlarla devam edecek. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir sahasında Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçta 3 puan alabilen Başakşehir, Leipzig karşısında az olan şansını da devam ettirmek istiyor. Açıkçası şansımızın çok az olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Ancak en azından 3.lük ve UEFA için savaşmaya devam edecek olan Okan Hoca'nın öğrencileri, ülke puanı için de çok önemli 2 maça çıkacak. Alman ekibi ise 6 puanda ve PSG ile birlikte grup 2.liği için için büyük mücadele verecek. Onlar adına da bu maçta 3 puan olmazsa olmaz değeri taşıyor. Ben İstanbul'da keyifli bir 90 dakika bekliyorum. Üst seçiminin ideal tercih olacağı fikrindeyim.Mert, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli-Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba BaGulasci, Konate, Halstenberg, Upamecano, Nkunku, Haidara, Sabitzer, Angelino, Olmo, Forsberg, PoulsenŞampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı bu grupta son 2 maça girerken tüm takımların şansı devam ederken maalesef bizim şansımız oldukça azalmış durumda. Şu anda en iyi durumda bulunan bu iki ekibin mücadelesi ise özellikle grup liderliği için çok büyük önem taşıyor. İLk maçta Fransa'da rakibini mağlup eden Man. Utd. bu maçı da kazanarak grup liderliğini garantilemek istiyor. PSG ise Leipzig karşısında aldığı kritik galibiyet sonrası bu maçtan da en azından 1 puanla ayırlma hedefinde. Ben İngiltere'de gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Matic, Van de Beek; Fernandes; Rashford, CavaniNavas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappe, NeymarŞampiyonlar Ligi G Grubu'nda Ferencvaros ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Ferencvaros maça 1, Barcelona ise maça 2 puanla başlayacak. Ferencvaros'un iddiası Dinamo Kiev'i geçerek UEFA Avrupa Ligi bileti alabilmek. Barcelona ise Lionel Messi'nin oynayamayacağı maçta kazanmak ve 5'te 5 yapmak istiyor. Ferencvaros geçen hafta Juventus deplasmanında son ana kadar 1-1 ile geldi ve müthiş direnç gösterdi ama son dakikalarda gole engel olamadı. Barcelona karşısında da dirençli bir oyun ortaya koymaya çalışacaklardır ama oyunlarının puan almaya yeteceğini düşünmüyorum. Barcelona galibiyetini kuponlarda rahatlıkla işaretleyebiliriz.Dibusz; Botka, Frimpong, Blazic, Kovacevic, Heister; Zubkov, Somalia, Siger, Nguen; BaturinaNeto; Dest, Busquets, Mingueza, Firpo; Pjanic, Alena; Trincao, Griezmann, Dembele; BraithwaiteŞampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Juventus maça 9, Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev ise 1 puanda çıkacak. Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral ve Giorgio Chiellini forma giyemeyecek. Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak ama takımda başta oyun olarak sıkıntılar var. Geçen hafta Ferencvaros'u zorla 2-1 yenen Juventus arkasından Benevento ile berabere kaldı. Dinamo Kiev'i büyük ihtimal yenecekler ama ekran başında bizlere gergin anlar yaşatabilirler. Dileyenler ilk yarı Juventus'a oynayabilirler. Altenatif isteyenlere önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak. Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'nın forma giymeyecek.Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Frabotta; Bentancur, McKennie; Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski; MorataBushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Andriyevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; VerbicŞampiyonlar Ligi F Grubu'nda Dortmund ile Lazio karşı karşıya gelecek. Grupta Dortmund'un 9, Lazio'nun 8 puanı bulunuyor. İlk maç Dortmund'u 3-1 yenen Lazio, bu galibiyete rağmen Alman rakibinin puan olarak gerisinde kaldı. Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Lazio, Dortmund'u deplasmanda yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Dortmund ise kaybettiği ilk maçı unutmuş değil ve aynı hataları tekrarlamadan evinde kazanmak, gruptan çıkmayı hedefliyor. Kıran kıran geçmesini beklediğim maçta karşılıklı goller gelecektir. Ayrıca maçın 2,5 Üst biteceğini düşünüyorum. Taraf bahisi olarak ise Dortmund galibiyeti yanıltmayacaktır.Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reus, Hazard; HaalandReina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas, Alberto, Marusic; Immobile, CorreaŞampiyonlar Ligi F Grubu'nda Club Brugge ile Zenit karşı karşıya gelecek. Club Brugge maça 4, Zenit ise 1 puanla başlayacak. İlk maçı son saniye golüyle 2-1 kazanan Club Brugge, bu maçı kazanarak önce UEFA Avrupa Ligi'ni garantilemek ardından da son haftaya gruptan çıkma iddiasıyla girmek istiyor. Ancak Lazio ile oynayacakları final maçında önce Zenit'i yenmeleri gerekiyor. Galibiyeti olmayan Zenit ise hem 2-1'in rövanşını almak hem de UEFA Avrupa Ligi'ne giden taraf olmak için hesap yapıyor. Rus ekibi Zenit için adeta final olacak maçta mutlaka karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum.ignolet; Mata, Kossounou, Deli, Ketelaere; Balanta, Vormer, Vanaken; Dennis, Krmencik, DiattaKerzhakov; Prokhin, Rakitskiy, Zhirkov; Kuzyaev, Barrios, Santos, Mostovoy; Malcom, Dzyuba, AzmounUEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sevilla sahasında Chelsea'yi konuk edecek. İki takımda bu maç öncesinde 10 puanda. Liderlik için grubun en kritik karşılaşması. Ev sahibi Sevilla, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Son olarak deplasmanda Huesca'yı 1-0 ile geçti. Chelsea ise 6 maçlık galibiyet serisini Tottenham karşısında kaybetti. Sahadan 1 puanla ayrıldılar. Chelsea oldukça formda. İyi oynuyorlar, aynı zamanda savunma yönünde de oldukça iyi durumdalar. Konuk ekip bu maç öncesinde tam kadro. Sevilla'da ise Suso, Idrissi ve Bounou forma giyemeyecek. Chelsea kaybetmez, banko kuponlarda yerini alır.Vaclik- Navas, Kounde, Carlos, Acuna, Fernando, Gudelj, Rakitic, Ocampos, Haddadi, JongMeny- Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Chilwell, Jorginho, Kante, Odoi, Havertz, Pulisic, Giroud