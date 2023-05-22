Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu

Inter ile Manchester City arasında İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Szymon Marciniak oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
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22 Mayıs 2023 16:16
Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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