Şampiyon milliler, Fenerbahçe maçını izledi

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımımız, Fenerbahçe - Başakşahir mücadelesi için Kadıköy'deydiler.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Şampiyon milliler, Fenerbahçe maçını izledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2023 09:29
Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımımız, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici, Başkan Ali Koç'tan Ryan Kent ve Dusan Tadic imzalı Fenerbahçe forması rica etmişti.

Başakşehir maçında kulüp, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Avrupa Şampiyonu Milliler'i Kadıköy'de misafir etti. Oyuncularımız da, alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery