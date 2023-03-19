Sampdoria 10 maç sonra kazandı!

İtalya Seria A 27. hafta maçında Sampdoria, sahasında Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sampdoria 10 maç sonra kazandı!
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19 Mart 2023 16:30
İtalya Seria A 27. hafta maçında Sampdoria, sahasında Hellas Verona ile karşılaştı.

Küme mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı maçı Sampdoria 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24 ve 35. dakikalarda Manolo Gabbiadini, 90+8. dakikada ise Zanoli kaydetti. Verona'nın tek golü 88. dakikada Marco Faraoni'den geldi.

Sampdoria ligde 10 maç sonra kazandı. Hellas Verona'nın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

Alınan bu sonuçla birlikte Sampdoria puanını 15'e çıkardı ve haftayı 19. sırada tamamladı. Verona ise 4 puan üstünde 18. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hellas Verona, Juventus deplasmanına gidecek. Sampdoria ise Roma'ya konuk olacak.

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